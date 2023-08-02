Porsche представил юбилейную версию 911 S/T

Немецкая Porsche отмечает 60-летие культовой модели 911. К юбилею в компании подготовили специальную версию 911 S/T, тираж которой ограничен 1963 авто.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. В далеком 1963 году компания Porsche впервые представила модель 911, которая суждено стать культовой среди ценителей скорости. С тех пор прошло уже 60 лет, но и сегодня 911 звезда модельного ряда компании из Цуффенхаузена.

Название 911 S/T напоминает о самой мощной версии первого поколения 911. Лишь 1963 год счастливчики смогут получить в свою коллекцию эксклюзивную новинку. 4-литровый оппозитный атмосферный двигатель мощностью 386 кВт (525 л.с.) позаимствован у 911 GT3 RS. Его дополняет механическая 6-ступенчатая коробка с коротким передаточным числом. Спорткар также получил очень легкую конструкцию и собственные настройки ходовой части для улучшенной маневренности.

911 S/T – единственный спорткар из модельного ряда 911, объединяющий конструкцию передней оси с двойными А-образными рычагами и многорычажную заднюю ось без управляемого заднего моста. Амортизаторы и системы управления настроены соответственно.

Определяющей целью при разработке каждого элемента нового 911 S/T было снижение веса. Новое облегченное сцепление разработано инженерами Porsche эксклюзивно для 911 S/T. Сочетаясь с одномассовым маховиком, оно уменьшает вес вращающейся массы на 10,5 кг. Кроме того, капот, крыша, передние крылья и дверь изготовлены из легкого армированного карбоновым волокном пластика (CFRP). Из него сделаны каркас безопасности и стабилизатор поперечной устойчивости задней оси. В стандартной комплектации спорткар оснащен магниевыми колесными дисками, композитными керамическими тормозами (PCCB), литий-ионной стартерной батареей и облегченным остеклением. С пониженной шумоизоляцией, отсутствующей системой управления задней осью и более легкой трансмиссией, вес 911 S/T – всего 1380 кг.

Скоростные передние шины размерностью 255/35 ZR 20 и задние 315/30 ZR 21 обеспечивают высокий уровень сцепления. Porsche 911 S/T ускоряется от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 с и развивает максимальную скорость в 300 км/ч.

Приборная панель и часы из пакета Sport Chrono выполнены в классической зеленой цветовой гамме Porsche. Спорткар получил в базовой комплектации ковшеобразные сиденья из углепластика, но можно заказать 4-позиционные сиденья Sport Plus.

Новинку можно заказать в исполнении Heritage Design, которое создано в память о знаменитых гоночных болидах Porsche 911 S конца 1960-х и начала 1970-х годов. Такая версия имеет особый цвет Shoreblue Metalliс и ободы колесных дисков в цвете Ceramica. Владелец может нанести на дверь стартовый номер от 0 до 99 и декоративную пленку.

Классический герб Porsche от оригинального 911 украшает капот, центральные части колес, руль, подголовники и ключ спорткара. Отделку салона можно выбрать из нескольких эксклюзивных вариантов, созданных специалистами подразделения Porsche Exclusive Manufaktur. Логотип Porsche и модели 911 S/T на задней части авто исполнены в золотистом цвете.

Также для владельцев спорткара доступен эксклюзивный хронограф Chronograph 1 – 911 S/T, созданный подразделением Porsche Design. У него титановый корпус без покрытия. Сердце хронографа – механизм Porsche Design WERK 01.240 с сертификатом COSC и функцией обратного хода. Он работает с помощью ротора, выполненного в стиле магниевого колеса 911 S/T.

Новый 911 S/T доступен для предзаказа. Стоимость новинки начинается с 14128025 грн.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, Porsche посвятил особую серию модели 911 гонке в Ле-Мане.