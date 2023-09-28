Porsche показал новый гибридный Cayenne

Немецкая компания Porsche продолжает расширять линейку гибридов на базе кроссовера Cayenne. Новая версия S E-Hybrid станет третьим гибридным внедорожником в семействе.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая версия S E-Hybrid занимает место между представленными ранее E-Hybrid и Turbo E-Hybrid. Обновленная гибридная технология обеспечивает еще больший запас хода и более короткое время зарядки, что стало возможно благодаря интеллектуальному управлению энергопотреблением.

У Cayenne S E-Hybrid обновлен 3-литровый турбодвигатель V6 мощностью 260 кВт/353 л.с. Он дополнен электродвигателем мощностью 130 кВт (176 л.с.). Суммарная мощность силового агрегата составляет 382 кВт (519 л.с.). Благодаря этому авто ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды, максимальная скорость достигает 263 км/ч.

Видео дня

Запас хода исключительно на электротяге вырос до 90 км. Аккумулятор имеет емкость 25,9 кВт*ч. С новым бортовым зарядным устройством переменного тока Cayenne S E-Hybrid полностью заряжается от источника питания мощностью до 11 кВт менее чем за 2,5 часа. Стандартная адаптивная пневмоподвеска использует инновационную 2-камерную 2-клапанную технологию, которая обеспечивает широкий спектр настроек жесткости в разных режимах вождения.

Автомобиль получил 20-дюймовые колесные диски Cayenne S и выхлопную систему с двумя двойными выхлопными трубами из матовой нержавеющей стали в стандартной комплектации. Безопасное и комфортное движение по ночам обеспечивают стандартные матричные светодиодные фары. Опционально доступны новые инновационные матричные светодиодные HD фары.

В стандартную комплектацию также вошли регулируемые по 8 направлениям передние кресла, пакет Sport Chrono с переключателем режимов вождения, накладки на педали из нержавеющей стали, а также пакет интерьера Diamar с декоративными элементами в цвете Silvershade. Купить Cayenne S E-Hybrid в Украине можно в дилерской сети Porsche по цене от 4 729 625 грн.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche показала самый мощный Cayenne.