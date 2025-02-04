Популярный в Украине недорогой Jeep может получить другое имя. Фото

Недорогой кроссовер Jeep Cherokee довольно популярен в Украине – особенно на вторичном рынке. Вот-вот модель сменит поколение для 2026 года и всех удивит своим обновлением. Автомобиль даже может получить другое имя.

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Об этом стало известно Carscoops. Сообщается, что на ближайшее время Jeep анонсировал "три совершенно новых модели". При этом известно, что следующий Jeep Cherokee 6 поколения готовят к премьере.

Однако такая формулировка подразумевает, что машины с новыми именами сейчас не представлены в линейке. С другой стороны, в компании намекают на узнаваемое название преемника Cherokee. Возможно, машину представят как Jeep Liberty – когда-то это имя временно приходило на смену Cherokee.

Производитель старается сохранять интригу. Тем временем Jeep Cherokee 2026 модельного года (как бы он ни назывался) уже выехал на дороги для ходовых испытаний. Новый Jeep разрабатывают на платформе STLA Large. Это значит, что ближайшими родственниками машины являются модели Dodge Charger и Jeep Wagoneer S.

Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – в диапазоне 30-40 тысяч долларов за базовый вариант. Известно, что машина получит полноприводную трансмиссию и бензиновый V6. Возможно, покупателям также предложат гибрид и электрокар.

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