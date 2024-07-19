Популярный бюджетник Skoda Karoq снимут с производства: каким будет его преемник

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq совсем скоро получит замену в виде совершенно другой модели. Прежнюю машину снимут с производства, чтобы уступить место более современному преемнику.

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Автомобиль предложит новую силовую установку и очень практичный вместительный салон. Свой вариант дизайна Skoda Elroq 2025 модельного года показал автор avarvarii. Художник нарисовал автомобиль в попытке угадать внешность нового электрического кроссовера, опираясь на доступную информацию.

Дизайн выполнен в стиле современных концептов компании, которыми она намекала на новую модель. Линии прямые, поверхности плоские. Вместе они создают "чистую" и модную внешность, которая подходит машине следующего поколения.

Ранее появлялась информация о том, что до конца 2024 года Skoda планирует представить свой следующий электромобиль под названием Elroq. Кроссовер длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Также говорилось, что в модельной гамме автомобиль заменит Karoq.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление. Таким образом компания подчеркивает движение модельной линейки к электрическому будущему.

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