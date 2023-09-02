Попрощайтесь с этими авто: какие модели перестанут производить после 2023 года

Бывают ситуации, когда компаниям приходится снимать с продаж определенную марку авто. На это влияют многие факторы, но решающими являются низкие продажи.

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Такие автомобили могут быть доступнее, чем раньше или наоборот, станут дорогой классикой, которую уже нельзя будет купить. Эксперты Edmunds составили список наиболее известных моделей, снятых с производства в этом году.

Chevrolet Bolt EUV

Chevrolet Bolt EV появился в 2017 году и стал большим шагом вперед для электромобилей благодаря своей относительно низкой цене, просторному салону и большому запасу хода. Компания обновила дизайн авто и увеличила запас хода в 2022 году.

Остановка производства Bolt является неожиданностью, учитывая хорошие продажи, но материнская компания Chevy GM это делает из-за изготовления электрических внедорожников с помощью новых технологий.

Mazda CX-9

Внедорожник CX-9 является самым большим семейным автомобилем Mazda с 2007 года. Авто имеет легкую динамику вождения и роскошный дизайн интерьера, ничем не уступающий салонам машин брендов класса "люкс". Но большие размеры и тесный третий ряд не подходят для больших семей. Поэтому компания создала CX-90, полностью переработанное авто с улучшенным третьим рядом и салоном премиум качества.

Dodge Charger и Challenger

Хотя эти авто еще популярны, компания Dodge Stellanits решила снять их с производства, так как переходит к изготовлению только электромобилей. Challenger и Charger имеют хороший внешний вид, комфортабельный салон и мощный двигатель V8.

Mercedes-Benz C-Class и E-Class

Кабриолеты выглядят стильно и имеют качественный салон. Хоть покупателям и нравятся такие автомобили, но компания решила снять с продажи двухдверные модели Mercedes C-Class и E-Class. Компания сокращает производство газовых двигателей и расширяет ряд электрических моделей.

Audi R8

С 2008 года R8 стал основным автомобилем Audi. Двигатель V10 от Lamborghini разгонялся от 0 до 100 км/ч за 3,0 секунды. Авто выделяется среди других своим изысканным дизайном, комфортной ездой и отличным качеством сборки. Остановка производства R8 является результатом решения Audi создавать электромобили.

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