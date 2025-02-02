Подойдут всем: названы 6 лучших авто в 2025 году
Новейшие технологии, инновационные подходы к дизайну, а также акценты на экологичность и комфорт открывают новую эру в мире авто. Бренды работают над усовершенствованием своих моделей, добавляя новые возможности для интеграции с цифровыми системами. В настоящее время акцент идет на создание энергоэффективных транспортных средств.
В 2025 году ожидаются не только новые электрокары, но и улучшенные версии классических бензиновых и гибридных автомобилей, которые продолжают сохранять популярность благодаря доступности и надежности. В обновленном рейтинге эксперты собрали лучшие автомобили 2025 года, сочетающие самые современные технологии, высокую производительность, безопасность и экологичность.
The best of the best – Honda Civic Hybrid
Honda (HMC) Civic Hybrid получил от Edmunds две награды: "лучший из лучших" (the best of the best) и "лучший автомобиль" (the best car).
"Это лучший новый универсал на рынке на сегодняшний день. Цена стартует от 30 000 долларов", – прокомментировал Стивен Юинг, директор редакционного контента Edmunds.
Автомобиль предлагает непревзойденное сочетание практичности, производительности и стоимости. Он получил рейтинг 8,2/10.
Лучший электромобиль – Tesla Model 3
Обновление Model 3 в 2024 году не повлияло на цену, но существенно улучшило характеристики авто, говорят эксперты.
"От диапазона к цене и производительности – Model 3 имеет значительные преимущества над конкурентами", – отметил Риз Каунтс, редактор испытаний транспортных средств Edmunds.
Цена стартует от 43 тысяч долларов. Электрокар получил рейтинг 8,2/10 от Edmunds.
Лучший внедорожник – Toyota Grand Highlander Hybrid
Grand Highlander Hybrid – авто с превосходной экономией топлива, удобным третьим рядом сидений и новейшими функциями безопасности Toyota.
Высокая эффективность и хорошо оборудованный салон делают эту модель идеальным вариантом для семейных поездок.
Цена начинается с 46 415 долларов. Toyota Grand Highlander Hybrid получил оценку Edmunds 8,4/10.
Лучший электрический внедорожник – Kia EV9
Kia EV9 был признан лучшим электрическим SUV.
"В прошлом году EV9 поразил нас, и он продолжает держать лидерство в сегменте электрических внедорожников, особенно если вам нужно семейное пространство", – сказал Джонатан Элфалан, директор по испытаниям автомобилей Edmunds.
Edmunds отметил "сочетание полезности, доступности и достаточного пространства". Внедорожник стартует с $56 395 и получил отметку 8,6/10.
Лучший пикап – Ford Ranger
Ford Ranger – мощный и многофункциональный пикап, который продолжает традиции предшественников и предлагает новый уровень комфорта, технологичности и дизайна. Ford Ranger 2025 получил современный и агрессивный дизайн с большой радиаторной решеткой, мощными бамперами и светодиодными фарами. Под капотом установлены мощные дизельные и бензиновые двигатели, обеспечивающие отличную динамику и экономичность. Доступна как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Система полного привода позволяет легко преодолевать бездорожье.
Его стоимость начинается от 34575 долларов США. Автомобиль имеет оценку 8,2/10 от Edmunds.
Лучший электрический пикап – Rivian R1T
Сочетание мощности, автономности и инновационных технологий делает R1T серьезным конкурентом традиционным бензиновым пикапам.
"R1T стоит на голову выше всех других электрических пикапов на рынке", – прокомментировал сказал Ник Екикян, старший редактор новостей Edmunds.
Цена стартует от 71700 долларов. Пикап получил оценку 8,4/10 от Edmunds.
Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода.
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