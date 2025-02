Подойдут всем: названы 6 лучших авто в 2025 году

Новейшие технологии, инновационные подходы к дизайну, а также акценты на экологичность и комфорт открывают новую эру в мире авто. Бренды работают над усовершенствованием своих моделей, добавляя новые возможности для интеграции с цифровыми системами. В настоящее время акцент идет на создание энергоэффективных транспортных средств.

Видео дня

В 2025 году ожидаются не только новые электрокары, но и улучшенные версии классических бензиновых и гибридных автомобилей, которые продолжают сохранять популярность благодаря доступности и надежности. В обновленном рейтинге эксперты собрали лучшие автомобили 2025 года, сочетающие самые современные технологии, высокую производительность, безопасность и экологичность.

The best of the best – Honda Civic Hybrid

Honda (HMC) Civic Hybrid получил от Edmunds две награды: "лучший из лучших" (the best of the best) и "лучший автомобиль" (the best car).

"Это лучший новый универсал на рынке на сегодняшний день. Цена стартует от 30 000 долларов", – прокомментировал Стивен Юинг, директор редакционного контента Edmunds.

Автомобиль предлагает непревзойденное сочетание практичности, производительности и стоимости. Он получил рейтинг 8,2/10.

Лучший электромобиль – Tesla Model 3

Обновление Model 3 в 2024 году не повлияло на цену, но существенно улучшило характеристики авто, говорят эксперты.

"От диапазона к цене и производительности – Model 3 имеет значительные преимущества над конкурентами", – отметил Риз Каунтс, редактор испытаний транспортных средств Edmunds.

Цена стартует от 43 тысяч долларов. Электрокар получил рейтинг 8,2/10 от Edmunds.

Лучший внедорожник – Toyota Grand Highlander Hybrid

Grand Highlander Hybrid – авто с превосходной экономией топлива, удобным третьим рядом сидений и новейшими функциями безопасности Toyota.

Высокая эффективность и хорошо оборудованный салон делают эту модель идеальным вариантом для семейных поездок.

Цена начинается с 46 415 долларов. Toyota Grand Highlander Hybrid получил оценку Edmunds 8,4/10.

Лучший электрический внедорожник – Kia EV9

Kia EV9 был признан лучшим электрическим SUV.

"В прошлом году EV9 поразил нас, и он продолжает держать лидерство в сегменте электрических внедорожников, особенно если вам нужно семейное пространство", – сказал Джонатан Элфалан, директор по испытаниям автомобилей Edmunds.

Edmunds отметил "сочетание полезности, доступности и достаточного пространства". Внедорожник стартует с $56 395 и получил отметку 8,6/10.

Лучший пикап – Ford Ranger

Ford Ranger – мощный и многофункциональный пикап, который продолжает традиции предшественников и предлагает новый уровень комфорта, технологичности и дизайна. Ford Ranger 2025 получил современный и агрессивный дизайн с большой радиаторной решеткой, мощными бамперами и светодиодными фарами. Под капотом установлены мощные дизельные и бензиновые двигатели, обеспечивающие отличную динамику и экономичность. Доступна как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Система полного привода позволяет легко преодолевать бездорожье.

Его стоимость начинается от 34575 долларов США. Автомобиль имеет оценку 8,2/10 от Edmunds.

Лучший электрический пикап – Rivian R1T

Сочетание мощности, автономности и инновационных технологий делает R1T серьезным конкурентом традиционным бензиновым пикапам.

"R1T стоит на голову выше всех других электрических пикапов на рынке", – прокомментировал сказал Ник Екикян, старший редактор новостей Edmunds.

Цена стартует от 71700 долларов. Пикап получил оценку 8,4/10 от Edmunds.

Ранее OBOZ.UA публиковал рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.