Подойдут для большой семьи: лучшие новые авто на семь мест

Большие семьи сталкиваются с особыми трудностями при выборе нового автомобиля. Обычные легковые модели не всегда могут вместить всех членов семьи и их багаж, поэтому многодетным родителям приходится искать более просторные и практичные варианты.

К счастью, на рынке представлен широкий спектр автомобилей, которые могут удовлетворить потребности большой семьи. Издание Аutocar рассказало о лучших из них.

Volvo XC90

Эксперты считают, что Volvo XC90 – это самый лучший семиместный автомобиль из всех возможных. Тот факт, что он хорошо продается почти десять лет, свидетельствует о сочетании пространства, практичности, комфорта и изысканности.

Нельзя не отметить низкие эксплуатационные расходы, однако сильнейшей стороной Volvo XC90 является его просторный, хорошо оборудованный интерьер.

Hyundai Santa Fe

Большая, семейная корейская машина всегда пользовалась популярностью среди автоэкспертов. Несмотря на добавление литий-ионной батареи и электродвигателей, простор в семиместном салоне Santa Fe остался неизменно большим.

Во время движения автомобиль ведет себя довольно плавно и спокойно, но это прекрасно, потому что это все-таки семиместный внедорожник.

Dacia Jogger

В транспортном средстве достаточно места для семи взрослых, хотя третий ряд лучше оставить детям во время продолжительных поездок. В то же время опуская или снимая все задние сиденья, вы получаете грузоподъемность 2094 литра, как у фургона.

Jogger комфортен, изыскан, имеет хороший интерьер и порадует своих покупателей соотношением цены и качества.

Volkswagen Multivan

Наибольшим преимуществом этого автомобиля есть интерьер. Его можно легко и без труда адаптировать к вашим потребностям. Семь взрослых могут без проблем сидеть в реальном комфорте на большом расстоянии друг от друга, ведь все задние сиденья скользят, откидываются, складываются и возвращаются.

Кроме того, Multivan довольно экономичен и экологичен, ведь сочетает в себе 1,4-литровый бензиновый двигатель с электродвигателем на 215 л.с.

Land Rover Defender 130

Большая цена этого автомобиля вполне оправдана, ведь в нем можно установить 8 пассажирских мест. Однако это не уносит пространство, которое вы можете оставить для своего багажа, ведь в вашем распоряжении 400 литров.

Кроме того, Defender 130 способен развивать невероятную скорость и остается очень компетентным на бездорожье.

Kia EV9

Это большой полностью электрический автомобиль с универсальным интерьером. Крайние задние сиденья складываются и разворачиваются электроприводом. Автомобиль оснащен аккумулятором на 99,8 кВт/ч. Для заднеприводной модели мощностью 200 л.с. запас хода составляет 560 км.

Peugeot 5008

Peugeot 5008 – это стильный автомобиль, который хорошо управляется и очень разумно использует пространство внутри. Она имеет три отдельных сиденья среднего ряда, которые скользят и складываются независимо друг от друга. Линейка двигателей начинается с 1,2-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя и 1,5-литрового четырехцилиндрового дизельного двигателя мощностью около 130 л.с.

Land Rover Discovery

Это комфортный, функциональный и удобный автомобиль. Его главное преимущество состоит в том, что вы можете настроить автомобиль на любое количество пассажиров даже дистанционно с помощью специального приложения. Однако эта функция не является стандартной для моделей с более низкой комплектацией.

Skoda Kodiaq

Kodiaq можно охарактеризовать несколькими словами: практичность, экономичность, управляемость и удобство. Он имеет большой салон и багажник для автомобиля, его цены и размера.

Линейка двигателей Kodiaq достаточно широка, предлагает широкий выбор как бензиновых, так и дизельных двигателей.

Mercedes GLB

Это просторная удобная, хорошо оборудованная и симпатичная машина.

Модельный ряд GLB состоит из пяти уровней комплектации. Самый дешевый автомобиль в линейке Sport оснащен 1,3-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 161 л.с.

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