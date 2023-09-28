Почти не доставляют проблем: самые надежные б/у автомобили за небольшую цену

Появился список, в котором представлены самые надежные б/у автомобили за небольшую цену. По мнению специалистов, эти машины с пробегом, которые есть в продаже на вторичном рынке, почти не доставляют проблем. А владельцы ими очень довольны.

Список составили специалисты What Car. Они проверили разные модели и опросили около 22 000 владельцев. Благодаря собранным данным удалось составить рейтинг, в который вошли и довольно дорогие премиальные машины с пробегом. Мы в OBOZREVATEL выбрали из списка только самые доступные б/у авто.

Самые надежные б/у автомобили за небольшие деньги:

BMW 1 Series (2011-2019); Lexus NX (2014-2021); Suzuki Swift (с 2017 года); Suzuki Ignis (с 2016 года); Toyota Yaris (2011-2020); Hyundai Ioniq Hybrid (2016-2022).

Видео дня

Надежность BMW 1 Series отметили на уровне 100% – опрошенные владельцы вообще не жаловались на эту машину в течение двух лет. Компактный кроссовер Lexus NX получил рейтинг надежности 99,8%. Сегодня на вторичке много машин первого поколения по приятным ценам.

У Suzuki Swift – 99,5%, у Ignis – 99,4%. Toyota Yaris получила 99,3%, а гибрид Hyundai Ioniq отметили на уровне 99,2%.

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