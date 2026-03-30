Долгожданный кроссовер Bentley Barnato показали до премьеры

Новый кроссовер Bentley Barnato готовят к премьере как самую дешевую модель бренда. Долгожданный автомобиль разработали для сегмента EV.

Видео дня

Производитель старается держать машину в секрете. Но известно, что торговая марка Bentley Barnato уже зарегистрирована. А в Carscoops подготовили свой вараинт дизайна новой модели.

Первый электромобиль Bentley – долгожданный кроссовер. Но компания присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили.

Многие производители ответили на это добавлением в новые электромобили гибридного привода. Но в Bentley ранее отметили, что устанавливать ДВС в новый кроссовер не планируют. В компании надеются привлечь новую аудиторию и ожидают, что EV в этом поможет.

Для нового Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее и дешевле Bentley Bentayga.

