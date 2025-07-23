По цене б/у Lanos: новый кроссовер Renault рассекретили официально

Компактный кроссовер Renault Triber для большой семьи по цене сравним с б/у Lanos – настолько этот автомобиль доступен. Однако предлагает выдающуюся практичность. Вдобавок производитель рассекретил на официальных фото обновленную машину.

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Еще в 2020 году компания подготовила бюджетник Renault Triber специально для развивающихся рынков. Главные фишки – цена и семиместный салон. Теперь производитель показал модернизированную модель Renault Triber 2025 года.

После рестайлинга установили новые бамперы, фары и фонари. Добавили новые колесные диски.

Новый кроссовер Renault длиной всего 3,9 м предлагает семь посадочных мест. Если сложить третий ряд кресел, объем багажника превысит 600 л.

Двигатель – литровый атмосферный мотор мощностью 72 л.с. Цена Renault Triber 2025 года – от 7000 долларов. Как за Daewoo Lanos с пробегом в очень хорошем состоянии. Но Triber намного практичнее и современнее.

Напомним, ранее OBOZ.UA показывал компактный и очень вместительный кроссовер Opel.