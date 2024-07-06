По какой траектории водитель должен повернуть направо: задачи по ПДД

Поворот направо является одним из основных маневров, которые водители выполняют каждый день. Несмотря на его простоту, он требует точности, внимательности и соблюдения ПДД.

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Неправильное выполнение поворота нараво может привести к ДТП и конфликтам с другими участниками дорожного движения. Аuto_pdr.ua поделился тестовой задачей, которая проверит ваши знания по этой теме, ччтобы вы не попали в чрезвычайную ситуацию.

За какой траекторией водитель должен повернуть направо?

А. По траектории номер 1;

Б. По траектории номер 2;

В. По любой траектории.

Для начала следует рассмотреть дорожные знаки, которые мы видим на изображении. Знак 2.1 "Дать дорогу" сообщает нам о том, что водитель белого авто находится на второстепенной дороге и должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной.

Также мы видим знак 5.10.3, применяемый для обозначения выезда на дорогу, где движение общественных транспортных средств осуществляется специально отведенной полосой.

Сначала может показаться, что водитель белого авто должен двигаться по траектории номер 1, чтобы не занимать полосу автобусов и маршруток, следующих по установленным маршрутам, но посмотрите на правило 10.5.

10.5 Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота справа следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

То есть, если водитель сразу выедет на обычную полосу движения, он может создать препятствие для автомобилей, уже двигающихся по этой полосе с более высокой скоростью.

Правильный ответ

Водитель авто должен выполнить поворот нараво за траекторией номер 2, чтобы не создать препятствие для транспортных средств, двигающихся по дороге высокой скоростью.

Следовательно, правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу на знание ПДД о том, разрешено ли водителю выполнить разворот.

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