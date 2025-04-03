Опять недорого: топ-10 самых популярных автомобилей в мире

Обещания представителей автомобильной индустрии прекратить продажи доступных автомобилей пока никого не пугают. Покупатели опять отдали предпочтение дешевым моделям, что и отображает топ-10 самых популярных в мире машин.

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Рынок чувствует себя спокойно и даже растет, сообщает Focus2move. А самыми популярными моделями оказываются недорогие машины. Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2025 года.

В лидерах оказались недорогие машины разных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей. Покупатели экономят, но отдают предпочтение известным производителям.

Самые популярные автомобили в мире в 2025 году:

Ford F-Series; Toyota RAV4; Toyota Corolla; Honda CR-V; Toyota Camry; Kia Sportage; Tesla Model Y; Hyundai Tucson; Toyota Hilux; Toyota Yaris.

Как видно, в списке доминируют внедорожники и кроссоверы. Но и среди них – в основном недорогие автомобили. Также в списке есть несколько популярных седанов.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, из-за новых тарифов Трампа многие автомобили подорожают.