Опять недорого: топ-10 самых популярных автомобилей в мире
Обещания представителей автомобильной индустрии прекратить продажи доступных автомобилей пока никого не пугают. Покупатели опять отдали предпочтение дешевым моделям, что и отображает топ-10 самых популярных в мире машин.
Рынок чувствует себя спокойно и даже растет, сообщает Focus2move. А самыми популярными моделями оказываются недорогие машины. Появилась статистика мировых продаж новых автомобилей с начала 2025 года.
В лидерах оказались недорогие машины разных сегментов, которые намного дешевле премиальных моделей. Покупатели экономят, но отдают предпочтение известным производителям.
Самые популярные автомобили в мире в 2025 году:
- Ford F-Series;
- Toyota RAV4;
- Toyota Corolla;
- Honda CR-V;
- Toyota Camry;
- Kia Sportage;
- Tesla Model Y;
- Hyundai Tucson;
- Toyota Hilux;
- Toyota Yaris.
Как видно, в списке доминируют внедорожники и кроссоверы. Но и среди них – в основном недорогие автомобили. Также в списке есть несколько популярных седанов.
Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, из-за новых тарифов Трампа многие автомобили подорожают.