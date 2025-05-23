Новейшую Toyota RAV4 6 поколения показали в самом практичном виде

Долгожданная модель Toyota RAV4 6 поколения для сегмента недорогих кроссоверов полностью рассекречена. В линейке показали новый вариант, который многим покупателям покажется самым практичным.

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OBOZ.UA напоминает, что компания подготовила специальное исполнение новой Toyota RAV4 Woodland 2026 модельного года. На некоторых рынках такой автомобиль будет известен под именем Toyota RAV4 Adventure – как и предшественник.

Модель Toyota RAV4 Woodland 2026 отличается другими бамперами, увеличенным клиренсом и покрышками для бездорожья. Также есть широкая линейка дополнительного оборудования и аксессуаров. Все это сочетается с новыми фирменными фарами С-образной формы и геометричными элементами.

Отмечается, что такой внедорожник Toyota RAV4 Woodland подготовлен для более тяжелых условий. Гибридная силовая установка работает в составе полноприводной трансмиссии.

Суммарная отдача составляет 236 л.с. Система работает на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя. Ориентировочная цена базовой Toyota RAV4 (в продаже до конца 2025 года) – примерно от 30 000 долларов. Но исполнение Woodland окажется дороже.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую недорогую модель Dodge.