Очень дешевый соперник "Дастера" от Honda получил неожиданную модернизацию. Фото

У знаменитого и любимого многими "Дастера" ранее появился очень дешевый соперник от Honda. Модель WR-V теперь показали в модернизированном виде на фото – бюджетный кроссовер получил неожиданные детали.

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Компания Damd разработала стильный пакет визуальных модификаций. Маленький японский бюджетник получил название WR-V Reverb. Сходство в дизайне просматривается с моделями Jeep 80-х и 90-х годов.

Полный комплект доработок включает несколько элементов. Появились новые передняя фальш-радиаторная решетка, фары, бамперы и капот. Установили специальные колесные диски и новые покрышки.

Недорогой кроссовер Honda WR-V с ценой от 13 000 долларов дебютировал в 2023 году. Автомобиль привлек покупателей не только дешевизной, но и практичностью. Объем багажника составляет 458 л. Модель оснащают 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 121 л.с. и вариатором. Привод только передний.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, новый практичный кроссовер Hyundai с низкой ценой привлек много покупателей.