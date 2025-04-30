Очень дешевый кроссовер от Peugeot и Citroen существенно улучшили. Фото

Новый кроссовер Leapmotor C10 с электрической силовой установкой оказался очень дешевым автомобилем для современных покупателей. Совсем недавно модель вывели на рынок Peugeot и Citroen совместно с другими брендами под крылом концерна Stellantis, а теперь машину существенно улучшили.

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О модернизированном электрокаре Leapmotor C10 стало известно CarNewsChina. Китайский кроссовер Leapmotor – крупный 4,7-метровый семейный автомобиль. В КНР за него просят 19 000 долларов. А европейская цена превышает 35 000 евро.

Новая модификация модели с электрической силовой установкой теперь предлагает почти 300 л.с. вместо 230 сил. По официальной информации, запас хода Leapmotor C10 2025 модельного года составляет 600 км.

В линейке также есть модификация модели с гибридной силовой установкой (с ДВС объемом 1,5 л). По заявлениям производителя, минимальный расход топлива Leapmotor C10 составляет чересчур оптимистичные 0,4 л/100 км.

В этом варианте технических изменений не произошло. Также не стали обновлять дизайн автомобиля.

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