Очень дешевого соперника Renault Logan от Honda показали на новых фото

Долгожданный бюджетный седан Honda Amaze 2025 модельного года показали на новых фото в сети после официальной премьеры. Новинка выступит на рынке соперником Renault Logan. Японский автомобиль оказался очень дешевым.

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Как напоминает OBOZ.UA, новая Honda Amaze 3 поколения сменит своего предшественника как глубоко модернизированный автомобиль. Седан в первую очередь разработан для развивающихся рынков.

Дизайн нового бюджетника Honda Amaze выполнен по современным тенденциям и соответствует актуальному стилю японского бренда. Внимание привлекают прямые линии и элементы простых форм.

Оснащение Honda Amaze 2025 модельного года достойное: 8-дюймовый монитор, климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе.

Двигатель для Amaze 2025 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Цена Honda Amaze – от 9400 долларов. Автомобиль получился действительно очень дешевый.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал в подробностях про новый бюджетник Renault.