Нужно ли включать поворот? Хитрая задача по ПДД

Подавать правильные сигналы на дороге – очень важно, это помогает избежать столкновений и аварий. Однако в некоторых случаях ПДД позволяют не включать указатель поворота.

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Хорошо ли вы знаете правила, регулирующие использование этого светового сигнала, поможет проверить тест, опубликованный YouTube-каналом "За! Правилами". Вопрос, на который следует ответить, звучит так: обязан ли водитель желтого автомобиля в заданной ситуации включать левый указатель поворота.

На изображении этой задачи мы видим два авто – желтое и красное, которые встретились на У-образном перекрестке за пределами населенного пункта. Водитель желтого авто планирует двигаться в левую сторону. И вот какие варианты ответа имеет эта задача:

водитель желтого авто обязан включать левый поворотник; включать поворотник желательно, но не обязательно включать поворотник здесь не нужно.

Итак, рассмотрим ситуацию на этом У-образном перекрестке подробнее. На нем мы видим установленный знак 7.8 "Направление главной дороги". Траектория движения, задуманная водителем желтого авто, ведет его дальше по главной дороге, где он находится.

Может показаться, что в такой ситуации включать поворотник не нужно. В частности, из-за того, что желтое авто не съезжает на второстепенную дорогу, которая, к тому же, является грунтовой.

Тем не менее, пункт 9.2 действующих ПДД требует, чтобы водитель обязательно подавал сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

а) перед началом движения и остановкой;

б) перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Поскольку водитель желтого авто выполняет поворот налево на У-образном перекрестке, согласно этому пункту, он обязан подать сигнал поворота. В данном случае, чтобы предупредить водителя красного автомобиля о направлении своего движения. Так что верным является первый вариант ответа на эту задачу.

Ранее OBOZ.UA публиковал состав задачу, в которой нужно было определить, может ли водитель продолжить движение прямо.

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