Можно ли проехать прямо? Задание для опытных водителей
Что может быть проще, чем движение за рулем авто прямо по дороге? Обычно да, но порой требования ПДД делают его невозможным.
Проверьте себя с помощью задачи, сможете ли вы разобраться – разрешен в заданных условиях проезд прямо или нет. Задача была опубликована на YouTube-канале "За! Правилами".
Согласно ее условиям, по дороге движется белая легковушка. Водитель не намерен никуда сворачивать. Но разрешается ли ему продолжить ехать прямо? Вот четыре варианта ответа:
- разрешается;
- разрешается, если он живет в этой зоне;
- разрешается, если он обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне;
- запрещается.
Чтобы сориентироваться в этой дорожной ситуации, следует обратить внимание на знаки. Прежде всего, на знак 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает продолжать движение в зону, перед которой установлен. Но действие этого знака имеет определенные ограничения. Например, он не действует на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам или на граждан, проживающих в этой зоне или обслуживающих предприятия, расположенные в этой зоне.
Впрочем, этот знак здесь не единственный. Под ним мы видим еще один – это 3.43 "Опасность". Он запрещает движение всех пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения.
Следовательно, даже если водитель белого автомобиля проживает в указанной зоне или обслуживает расположенные там предприятия, он все равно должен будет остановиться. Правильным здесь является четвертый вариант ответа.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какой водитель имеет право выполнить маневр.
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