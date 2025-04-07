Можно ли проехать прямо? Задание для опытных водителей

Что может быть проще, чем движение за рулем авто прямо по дороге? Обычно да, но порой требования ПДД делают его невозможным.

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Проверьте себя с помощью задачи, сможете ли вы разобраться – разрешен в заданных условиях проезд прямо или нет. Задача была опубликована на YouTube-канале "За! Правилами".

Согласно ее условиям, по дороге движется белая легковушка. Водитель не намерен никуда сворачивать. Но разрешается ли ему продолжить ехать прямо? Вот четыре варианта ответа:

разрешается; разрешается, если он живет в этой зоне; разрешается, если он обслуживает предприятия, расположенные в этой зоне; запрещается.

Чтобы сориентироваться в этой дорожной ситуации, следует обратить внимание на знаки. Прежде всего, на знак 3.1 "Движение запрещено". Он запрещает продолжать движение в зону, перед которой установлен. Но действие этого знака имеет определенные ограничения. Например, он не действует на транспортные средства, двигающиеся по установленным маршрутам или на граждан, проживающих в этой зоне или обслуживающих предприятия, расположенные в этой зоне.

Впрочем, этот знак здесь не единственный. Под ним мы видим еще один – это 3.43 "Опасность". Он запрещает движение всех пользователей дорог, улиц, железнодорожных переездов в связи с дорожно-транспортным происшествием, аварией, проявлением стихийного бедствия или другой опасностью для движения.

Следовательно, даже если водитель белого автомобиля проживает в указанной зоне или обслуживает расположенные там предприятия, он все равно должен будет остановиться. Правильным здесь является четвертый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какой водитель имеет право выполнить маневр.

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