Новый внедорожник Suzuki будет очень дешевым и удивит способностями

Бюджетный внедорожник Suzuki Jimny готовится к смене поколения. Новый автомобиль удивит своими способностями благодаря разнообразию модификаций и будет очень дешевой машиной.

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О долгожданном автомобиле напоминает Motor1. В свою очередь, в японской компании ранее часть планов по расширению модельной линейки Suzuki Jimny уже подтвердили официально. О другом просто намекнули.

Недорогой внедорожник Suzuki Jimny получит электрическую модификацию. Этот вариант уже показали на первом фото. Тизер затемненный, но мы видим измененную светотехнику. Ожидается, что на рынок машина выйдет до 2030 года.

Запас хода ожидается на уровне 400 км. Хотя никакой конкретики об этом пока нет.

Пикап Suzuki Jimny также давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что такая модификация давно находится в разработке. Для обеспечения практичности ожидается вместительный грузовой отсек и большой задний свес.

Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации, пока Suzuki Jimny EV не появится в продаже. В любом случае, низкая цена должна остаться в фокусе разработчиков.

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