Новый внедорожник Hyundai на базе Kia будет недорогим: что известно

Новый недорогой внедорожник Kia Tasman 2025 года уже полностью рассекретили со всеми подробностями. Скоро подобный автомобиль появится и у Hyundai. Об этой практичной модели уже кое-что известно.

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Подробности сообщает Motor1. В корейкой компании отмечают, что в случае использования платформы и агрегатов модели Kia Tasman новый пикап Hyundai можно подготовить достаточно быстро.

В целом же производитель рассматривает срок выхода машины на рынок в течение трех лет. Это значит, что в компании могут и не спешить. Там также рассматривают вариант использования наработок General Motors – автопроизводители недавно заключили партнерство в сфере разработки коммерческого транспорта и пикапов.

Новый Kia Tasman 2025 модельного года выступает на рынке против Ford Ranger и Toyota Hilux. Примерно в эту же нишу целится и новый Hyundai.

Двигатели Kia Tasman 2025 представлены мощным бензиновым 2,5-литровым мотором на 281 л.с. и 2,2-литровым дизелем мощностью 210 сил. Для машины предложили трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно заблокировать принудительно. Цена Kia Tasman – от 25 000 долларов.

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