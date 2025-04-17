Новый недорогой внедорожник Subaru всех удивил. Фото

Новая Subaru Outback 2026 модельного года полностью рассекречена в ходе официальной премьеры. Практичная недорогая модель получила совершенно другую концепцию и совсем не похожа на предшественника. Со сменой поколений этот SUV Subaru всех удивил, хотя основные изменения были известны заранее.

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OBOZ.UA напоминает, что дизайн Subaru Outback 7 поколения давно перестал быть секретом благодаря шпионским фото. Хотя многим все равно придется привыкать к новому облику. Outback теперь напоминает брутальный внедорожник. Внешность привлекает внимание благодаря множеству геометричных элементов.

Внедорожный стиль особенно подчеркивается модификацией Subaru Outback Wilderness 2026. На кузове видны защитные элементы из темного пластика. Изменился дизайн бамперов, появились новые колесные диски и покрышки для бездорожья.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Привычная полноприводная трансмиссия работает с бензиновыми двигателями Subaru Outback (2,5 л на 180 сил и 2,4 л на 260 сил). На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой кроссовер Hyundai.