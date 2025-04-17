Недорогой практичный кроссовер Hyundai для семьи показали на новых фото

Новый практичный кроссовер Hyundai Palisade 2026 модельного года для большой семьи оказался долгожданным автомобилем. Модель первого поколения всем понравилась, а преемник стал еще лучше. Автомобиль показали на новых фото.

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Дизайн модели Hyundai Palisade 2 поколения уже показали полностью. Как напоминает OBOZ.UA, в сравнении с предшественником новый SUV Hyundai Palisade изменился до неузнаваемости и получил совсем другой дизайн.

Вдобавок появился новый Hyundai Palisade XRT Pro 2026. Эта модификация отличается более "хардкорным" декором из темного неокрашенного пластика, другими колесными дисками и покрышками для бездорожья.

Покупателям предложат максимально практичную модификацию на 9 мест в салоне 5-метрового кузова. В линейке есть несколько силовых установок. Бензиновые двигатели объемом 3,5 л (276 л.с.) и 2,5 л (286 л.с.), а также гибридный вариант на 330 сил.

Цена Hyundai Palisade 2 поклонения – 30 300 долларов за базовый вариант на домашнем корейском рынке. В США стандартную модель оценили в $38 675, а вариант XRT Pro стоит $44 525. Очень привлекательно за такой большой и практичный автомобиль.

OBOZ.UA уже показывал новый недорогой кроссовер Mazda.