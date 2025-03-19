Новый недорогой внедорожник Subaru показали в современном виде. Фото

Новый внедорожник Subaru Outback 2026 модельного года готовят к премьере. Известно, что модель изменится сильно и обязательно удивит покупателей. Автомобиль показали в сети с более современным дизайном.

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На канале TALKWHEELS продемонстрировали новый Subaru Outback 2026 модельного года. Это любительский проект, серийный автомобиль получит другую внешность. Хотя детали пока держат в секрете.

Новая модель Subaru сейчас проходит дорожные испытания. Известно, что следующий Outback превратился в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометричной формой и брутальным дизайном. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к SUV.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Legacy кроссовер Subaru Outback потерял привязку к легковой машине и получил самостоятельность формата.

Технических деталей пока нет. Но ожидается привычная полноприводная трансмиссия и бензиновые двигатели. На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться до 30 000 долларов.

OBOZ.UA уже рассказывал недавно про новый дешевый кроссовер VW.