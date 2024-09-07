Новый недорогой внедорожник Nissan удивит мощностью мотора

Недорогой внедорожник Nissan Navara получит новый дизайн в следующем поколении. Практичный пикап уже выехал на дороги, но до премьеры стало известно о топовой модификации. Она удивит мощностью мотора.

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Детали стали известны Carscoops. Сообщается о подготовке Nissan Navara Nismo, который возглавит линейку практичного пикапа. Автомобиль получит особый дизайн, мощный двигатель и усиленную подвеску.

Внедорожник могут оснастить турбированным мотором V6 мощностью более 300 л.с. Среди основных конкурентов – Ford Ranger Raptor.

Новый Nissan Navara 4 поколения тестируют на дорогах в ходе испытаний перед премьерой. Дизайн скрывают, но профессиональные художники уже изобразили реалистичны рендеры на основе инсайдерской информации.

Дизайн привели в соответствие с современными моделями Nissan. На рендерах внедорожник похож на новые кроссоверы японского бренда. Получилось интересно.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, китайцы готовятся отправить в продажу новый бюджетный кроссовер.