Новый недорогой внедорожник Mitsubishi показали до премьеры в сети

Новый внедорожник Mitsubishi Pajero (на некоторых рынках автомобиль продавали как Mitsubishi Montero) – долгожданное возвращение знаменитой модели из Японии. При этом ожидается недорогой автомобиль. Эту машину показали в сети до премьеры.

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Недавно первый прототип показали на дороге, но кузов был скрыт под камуфляжной маскировкой для сохранения секретности. Теперь на канале Digimods DESIGN показали возможный вариант внешности в попытке угадать реальный дизайн.

Новинка будет дешевле, чем многие предполагали ранее. При этом новый Mitsubishi Pajero станет компактнее и со временем заменит Mitsubishi Pajero Sport.

Модель Mitsubishi Pajero прекратили производить в 2021 году (не путать с актуальным Mitsubishi Pajero Sport). Но на фоне популярности внедорожников японский производитель готовит возрождение автомобиля.

Ранее сообщалось, что новинку построят на базе Nissan Patrol/Armada. Новое поколение этих огромных автомобилей дебютировало совсем недавно. На той же платформе построен флагманский внедорожник Infiniti QX80. Но для нового Mitsubishi модернизируют платформу CMF-C/D от Mitsubishi Outlander. Значит, автомобиль получится чуть компактнее, но и дешевле.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой внедорожник Ford.