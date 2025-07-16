Ford создал удешевленный внедорожник с легендарным именем. Фото

Легендарный внедорожник Ford Bronco возродили как целую линейку моделей лишь несколько лет назад, а эти машины вновь стали очень популярными. Американский производитель создал еще один автомобиль, который присоединится к линейке как удешевленный вариант.

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Подробности стали известны Motor1. Это новый Ford Bronco New Energy 2026 модельного года. И на самом деле это кроссовер с несущим кузовом, хотя выглядит как настоящий рамный внедорожник.

Этому способствует фирменный дизайн, который выполнен в стиле других моделей Bronco: прямой силуэт, крупные колеса, круглые фары и прочие геометрические элементы.

Однако внутри этот автомобиль совсем другой. Подготовили две модификации. Гибрид Ford Bronco 2026 модельного года предложит 240 л.с. и 220 км электрического запаса хода. Электрокар Ford Bronco EV будет выдавать 270 л.с., а запас хода согласно оптимистичной китайской сертификации составит амбициозные 650 км.

Именно для Китая в первую очередь подготовили эту модель. В продажу автомобиль может отправиться уже до конца 2025 года. Ориентировочная цена – около 30 000 долларов за базовое исполнение.

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