Новый недорогой кроссовер VW для семьи приблизился к покупателям. Фото

Новый кроссовер VW Tayron 2025 модельного года привлек внимание как недорогая модель для семьи. Автомобиль недавно рассекретили официально, а теперь он стал еще ближе к покупателям и отправился в производство.

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Об этом сообщили на сайте автопроизводителя. Производство Volkswagen Tayron стартовало в немецком Вольфсбурге на общем с VW Tiguan 3 поколения заводе.

Живая премьера машины состоялась в рамках Автошоу в Париже. Новую модель Volkswagen Tayron будут продавать в Европе, новинка заменит 7-местный вариант Tiguan Allspace.

В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый Volkswagen Tayron получил знакомую внешность.

Разница – в габаритах. Колесная база увеличенного размера (2791 мм) и длина кузова (4770 мм) вместе с удлиненной задней дверью предложит практичный вместительный салон с тремя рядами кресел для большой семьи. Силовые установки в зависимости от выбора обеспечат от 160 до 270 л.с. Доступны бензиновые, дизельные и гибридные исполнения.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, Toyota готовит к премьере новый недорогой кроссовер.