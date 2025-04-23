Новый недорогой кроссовер Subaru показали в практичном виде. Фото

Долгожданный недорогой кроссовер Subaru Outback 7 поколения ранее представили официально. Эта модель изменилась и стала брутальнее снаружи. Теперь автомобиль показали в самом практичном виде.

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Машину показали на канале Digimods DESIGN в YouTube. Автор видео превратил новый Subaru Outback 2026 модельного года в пикап Subaru Brat. Когда-то в линейке японской компании была модель с таким названием. Выглядит необычно, и такая машина кажется действительно практичной.

Новая Subaru Outback превратилась в довольно крупный и высокий внедорожник с простой геометрической формой. Это наверняка пойдет на пользу и без того популярной модели на современном рынке, где покупатели проявляют большой интерес к внедорожникам.

После решения японского автопроизводителя отказаться от модели Subaru Legacy кроссовер Outback получил самостоятельность формата и потерял привязку к легковой машине.

Привычная полноприводная трансмиссия работает с бензиновыми двигателями Subaru Outback (2,5 л на 180 сил и 2,4 л на 260 сил). На вершине линейки появится гибридная модификация с возможностью подзарядки от внешней сети. Базовая цена Subaru Outback 2026 должна сохраниться на уровне 30 000 долларов.

OBOZ.UA ранее показывал новые недорогие модели VW.