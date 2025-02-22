Новый недорогой кроссовер Peugeot стал намного мощнее. Фото

Новый кроссовер Peugeot 3008 3 поколения наконец-то вышел на рынок и даже успел вызвать настоящий ажиотаж. Недорогая модель привлекла много внимания. Теперь популярность может дополнительно увеличиться за счет самой мощной модификации.

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Ранее новый Peugeot 3008 показали во всех подробностях. Это практичный автомобиль, который сменил поколение и получил очень яркий стильный дизайн. Carscoops стало известно о новом топовом исполнении в линейке.

Кроссовер Peugeot 3008 купить можно с 1,6-литровым бензиновым мотором на 180 л.с., а также в гибридном исполнении мощностью 136 л.с. Также есть несколько EV мощностью 207 и 227 л.с. с запасом хода до 700 км.

Теперь линейка Peugeot E-3008 (и более крупного Peugeot E-5008) расширена 321-сильным исполнением. Это полноприводные электрокроссоверы с двухмоторными силовыми установками.

Новый Peugeot 3008 3 поколения сменил форм-фактор и превратился в стильный купе-кроссовер с обтекаемым приземистым силуэтом. Стали крупнее габариты. Длина составляет 4540 мм (колесная база – 2739 мм), ширина равна 1890 мм ,а высота – 1640 мм. Дизайн модели полностью преобразился. Автомобиль выполнен в актуальной стилистике компании и совсем не похож на кроссовер предыдущего поколения.

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