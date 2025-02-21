Новая Dacia 2026 года будет дешевой: появилось первое фото

Новая модель Dacia поможет усилить позиции бренда в бюджетном сегменте. Для этого к 2026 году готовят дешевый автомобиль, который окажется электромобилем. Появилось первое фото амбициозной машины.

Видео дня

Детали стали известны Autocar. Автомобиль находится на ранней стадии разработки, но о модели уже кое-что известно. Новую Dacia разработают в рекордно короткие сроки – за 16 месяцев.

Ожидается, что автомобиль Dacia дебютирует в 2026 году как по-настоящему доступный электрокар с ценой менее 18 000 евро. В основе используют платформу Renault Twingo E-Tech. Новинка может стать преемником Dacia Spring.

Также недавно сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero 2027 модельного года все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

OBOZ.UA ранее показывал самый дешевый внедорожник Mercedes.