Новый недорогой кроссовер Mitsubishi удивит покупателей: что о нем известно

Mitsubishi хочет усилить позиции в сегментах SUV и электрокаров, поэтому готовит новый недорогой кроссовер. К удивлению потенциальных покупателей, автомобиль окажется почти полной копией модели Nissan.

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Детали стали известны Automotive News. Американским дилерам сообщили, что новый кроссовер Mitsubishi отправится в продажу в 2026 году. То есть это глобальная модель, которая, скорее всего, также появится в Европе.

В качестве основы используют новый Nissan Leaf 3 поколения, премьера которого состоится в 2025 году. Этот автомобиль будет выполнен в стиле концепта Nissan Chill-Out 2021 года. Значит, у нас есть представления о внешности электрокара Mitsubishi.

Это удивительно, ведь в последнее время в отношениях Mitsubishi и Nissan наметилась неясность. Ранее Honda и Nissan сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. Фактически, закрепили сотрудничество с перспективой дальнейшего объединения в более крупную компанию.

На этом фоне всех интересовала позиция Mitsubishi, которая вместе с Nissan и Renault состоит в альянсе. Компания Mitsubishi сперва подключилась в наблюдательной роли. Теперь сообщается, что производитель не заинтересован участвовать. Хотя это пока никак не комментировали.

OBOZ.UA уже сообщал ранее про новый SUV Toyota бюджетного сегмента.