Бюджетник Citroen дешевле Логана получил стильный дизайн. Фото

Бюджетный электромобиль Citroen Ami показали в новом стильном исполнении Charleston. Этот автомобиль дешевле Рено Логана, но предлагает электрический привод и необычный дизайн.

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Детали сообщили на официальном сайте концерна Stellantis, в состав которого французский бренд входит вместе со многими другими автомобильными производителями.

Citroen Ami Charleston выполнили в стиле Citroen 2CV Charleston, который продавался 40 лет назад. Здесь такая же схема двухцветной красно-черной окраски кузова. Также в салоне Ami появилась новая стильная отделка и некоторые элементы в ретро-стиле вроде рулевого колеса.

Новый Citroen Ami Charleston оснастили 8-сильным мотором. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, что позволяет управлять электрокаром без водительских прав в некоторых странах. Батарея емкостью 5,5 кВтч обеспечивает запас хода 75 км. У стандартной модели, которая стоит 7500 евро, такие же характеристики.

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