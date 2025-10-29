Новый недорогой кроссовер Kia для семьи уже готов. Фото

Новый недорогой кроссовер Kia Telluride 2027 модельного года – долгожданный практичный автомобиль для семьи. Машина уже готова к премьере. Ее показали на новых официальных фото.

Производитель создал новинку как преемника успешной модели. Подробности сообщает Motor1. Дебют Kia Telluride 2 поколения состоится 20 ноября. В компании не рассекретили автомобиль полностью, но показали интригующие фото. Ждать осталось недолго.

Кроссовер Telluride выполнят в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Возможно, определенные черты достанутся от младшей модели Kia Sportage, которая недавно претерпела рестайлинг. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове, благодаря которому машину удается держать в секрете.

На рынок новый SUV отправится с силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибрид. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – около 35 000 долларов за базовый вариант.

