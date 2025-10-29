Toyota удивила недорогим соперником Skoda Octavia. Фото

Недорогая модель Toyota Corolla удивила своим дизайном. Эффектный автомобиль опять будет соперничать с Skoda Octavia. Но перед выходом на рынок в машину наверняка внесут множество изменений.

Производитель показал модель официально. На фото Toyota Corolla 2026 года (ориентировочная дата появления серийного автомобиля) демонстрирует смелые решения, но это пока концепт. Автомобиль не похож ни на предшественника, ни на любую другую машину бренда.

Однако проработка деталей говорит о том, что седан близок к производственному варианту. Очевидно, что новая Toyota Corolla получила более аэродинамичный облик. Это нужно для повышения энергоэффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

