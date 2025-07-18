Новый недорогой кроссовер Citroen уже готов: сколько стоит и как выглядит

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross готов к выходу на рынок как недорогой соперник Toyota RAV4, Kia Sportage и других моделей популярного сегмента. Стало известно, сколько стоит автомобиль нового поколения.

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Достаточно популярная модель наконец-то получила преемника спустя почти 10 лет. Как стало известно Motor.es, цена Citroen C5 Aircross 2 поколения стартует с 29 690 евро. Купить машину можно будет уже до конца 2025 года.

На дизайн автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа. Автомобиль стал крупнее с длиной кузова 4652 мм и колесной базой 2784 мм.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года стал ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В линейке C5 Aircross появились гибриды (145 и 195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили Citroen предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 520 км запас хода и 230 л.с., 97 кВтч, 680 км).

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