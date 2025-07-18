Практичный недорогой кроссовер Mitsubishi показали на новых фото

Бюджетный кроссовер Mitsubishi Destinator 2026 модельного года рассекретили как практичный недорогой автомобиль для семьи. Машина привлечет хозяйственных покупателей благодаря вместительному интерьеру.

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OBOZ.UA напоминает, что кроссовер Mitsubishi DST ранее показали в статусе концепта с намеком на серийную модель. А в производство отправится его вариация – новый Mitsubishi Destinator 2026. Он сохранил брутальный дизайн и практичный салон для 7 человек.

В основе использована доработанная платформа бюджетного кроссовера Mitsubishi Xforce 2024 года, который отправился на рынок по цене 20 000 долларов. Новый Destinator окажется немного дороже.

Машину выполнили в актуальном дизайне компании. Здесь узкие фары и фонари, крупная трапеция передней решетки, резкие грани, аккуратный хромированный декор.

Клиренс Mitsubishi Destinator составляет 214 мм, но привод исключительно передний. В движение кроссовер приводит бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 160 л.с.

Как уже рассказывал OBOZ.UA, на рынок вышел новый недорогой кроссовер Subaru.