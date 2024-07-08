Новый недорогой Hyundai для Украины: известны все детали. Фото

В Украине появился недорогой кроссовер Hyundai Tucson 2025 модельного года. Это популярный автомобиль, который нравится покупателям во всем мире. Производитель подготовил для модели рестайлинг в рамках промежуточной модернизации. О модели известны все подробности.

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Детали стали известны на сайте автопроизводителя. Как правило, в ходе промежуточного обновления дизайнеры Hyundai кардинально меняют внешность своих моделей. Но в случае с новым Tucson решили поступить по-другому.

Внешность осталась очень узнаваемой, и с первого взгляда изменения могут быть даже незаметны. Несмотря на то, что переднюю часть кроссоверу "нарисовали" заново.

Здесь появились другие фары и бампер, установили широкую решетку. Увеличили палитру цветов кузова, разработали новые варианты колесных дисков.

Салон Hyundai Tucson преобразился сильнее. Заменили рулевое колесо, центральную консоль, переднюю панель, на которой теперь несколько экранов. Один из них – цифровой щиток приборов.

Моторы Hyundai Tucson 2024:

бензин 2 л (156 л.с.);

бензин 2 л (190 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (235 л.с.).

Цена Hyundai Tucson в Украине – от 1 138 500 гривен.

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