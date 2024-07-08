Недорогой бестселлер Mitsubishi сняли с производства: в Украине о нем давно забыли

Mitsubishi Lancer – знаменитый недорогой автомобиль. В свое время модель была бестселлером даже в Украине, хотя сегодня о ней многие забыли. Но только теперь этот автомобиль сняли с производства.

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Много лет назад Mitsubishi Lancer покинул европейский рынок (и украинский). В Америке модель тоже прекратили продавать – она стала эксклюзивом для азиатских рынков. Детали стали известны TopGear.

После последней модернизации машину назвали Mitsubishi Grand Lancer. Дизайн кузова подогнали под актуальный корпоративный стиль, а в салоне появилось современное оснащение. Но под угрозой популярности кроссоверов компактный седан покинул конвейер. В ближайшее время преемник не планируется.

Интересно, что в последнее время вокруг немолодых моделей Mitsubishi наблюдается определенный спрос. Так, бюджетник Mirage, который производят с 2011 года, продемонстрировал рост продаж.

В США продажи в 2024 году выросли на 85%, то есть увеличились почти вдвое. С начала года компания реализовала около 10 000 экземпляров бюджетной модели.

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