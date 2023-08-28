Новый недорогой электромобиль Mini показали официально. Фото

Новый недорогой электромобиль Mini показали официально на тизерных фото перед мировой премьерой. Более того, компания продемонстрировала не только хэтчбек Cooper EV 2024 модельного года, но и электрокроссовер Countryman EV.

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О машинах сообщает InsideEVs. Фото затемненное и якобы скрывает детали. Но мы прекрасно понимаем, что кардинальных перемен в стилистике не произойдет.

Как всегда, дизайн нового Mini окажется эволюционным, с узнаваемым силуэтом. Отдельные детали вновь будут вдохновлены ретро-темой. Это значит, что узнаваемые круглые фары никуда не денутся.

Спереди вместо решетки установят глянцевую заглушку, а ниже в бампере будет воздухозаборник. Производитель намерен расширить линейку своей успешной электрической модели за счет новой спортивной модификации John Cooper Works.

Ожидается, что новику предложат с моторами мощностью 181 и 215 л.с. Топовая версия Mini Cooper JCW получит электрический двигатель на 250 л.с. Те же характеристики может получить и электрический кроссовер Countryman EV 2024, который вдобавок будет полноприводным.

Батарейных блоков подготовят два – емкостью 40 и 54 кВтч. Запас хода – 300 км в базовом исполнении. Официальная презентация новинок состоится 1 сентября.

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