Новый Land Rover станет самым дешевым: появились живые фото

Новая модель Land Rover, которую разрабатывают совместно с Chery в Китае, – долгожданный автомобиль. Машина станет самой дешевой в линейке производителя и откроет путь к созданию отдельного модельного ряда.

Видео дня

Кроссовер Land Rover Freelander 2027 модельного года вернет в линейку знаменитое название. Когда-то Freelander был очень популярным, но эту модель давно не производят. Carscoops показывает живые фото автомобиля, который скоро дебютирует официально.

Имя Freelander впоследствии превратится в отдельную линейку автомобилей. Дизайн Land Rover Freelander 2027 модельного года пока нельзя распознать полностью, но мы видим элементы геометричных форм.

Недорогой кроссовер Land Rover Freelander уже отправился на дорожные испытания как предсерийный прототип. Это первенец новой линейки моделей, которые разрабатывают совместно с Chery на китайской платформе.

Ожидаются три ряда кресел в просторном салоне, полностью электрические модификации и гибридные силовые установки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про самый дешевый кроссовер Jeep.