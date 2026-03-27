Jeep удивил своим самым дешевым кроссовером. Фото

Компактный кроссовер Jeep Renegade как самый дешевый автомобиль производителя дебютировал для 2026 года. Машина всех удивила, ведь ожидался дебют совсем другого автомобиля.

В компании про новый Jeep Renegade 2026 сообщили официально. Ранее сообщалось, что производитель активно готовит к премьере Jeep Renegade 2 поколения. Но вместо новой машины прежний кроссовер претерпел очередную модернизацию.

Рестайлинг провели в классическом формате: новая светотехника, другие бамперы и колесные диски, обновленная палитра цветов кузова и стильный декор.

Изменения, на первый взгляд, не такие серьезные, однако новый Renegade привели в соответствие с наиболее современной ревизией корпоративного стиля моделей Jeep.

Салон Jeep Renegade 2026 года выглядит намного современнее благодаря новой архитектуре и современной отделке. Центральный монитор диагональю 10 дюймов собрал множество функций, но удобные физические кнопки остались. Цена Jeep Renegade 2026 – от 24 000 долларов.

