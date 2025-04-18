Новый крупный седан Volkswagen с низкой ценой показали на фото

Новый крупный седан Volkswagen Lavida Pro 2026 модельного года готовят к премьере. Но машину с очень низкой ценой уже показали на первых фото. Автомобиль со стильной внешностью по размерам соответствует моделям более высоких сегментов.

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Подробности о новом VW Lavida Pro стали известно Autohome. Благодаря этому мы уже можем познакомиться с дизайном модели. Это более стильный и элегантный вариат VW Jetta, обе машины построены на базе проверенных агрегатов компании.

Длина составляет 4720 мм при колесной базе в 2688 мм, ширина – 1806 мм, а высота равна 1482 мм. Машина действительно большая.

Пока известно, что моторная гамма модели Volkswagen будет представлена бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 110 л.с. Но не исключено появление других вариантов.

Официальная премьера состоится в ближайшее время. Ориентировочная цена Volkswagen Lavida Pro 2026 модельного года – от 17 000 долларов за базовый вариант.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовят долгожданный недорогой кроссовер Mazda.