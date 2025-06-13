Новый кроссовер Toyota размером с RAV4 оказался дешевле Duster. Фото

Долгожданный электрический кроссовер Toyota bZ5 2025 года оказался более эффектной альтернативой RAV4. Две машины похожи по размерам. Однако новая бюджетная модель даже дешевле, чем Renault Duster.

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По-настоящему низкой ценой Toyota bZ5 соответствует бюджетному сегменту. Машину готовят к выходу на рынок. О новинке сообщает Carscoops. Электрический кроссовер Toyota bZ5 особенно интересен по той причине, что именно в этом сегменте в последнее время наблюдается самая высокая рыночная активность.

На фото ранее полностью рассекретили дизайн (тогда еще под именем Toyota bZ3C). Мы видим геометричную пластику и длинную горизонтальную светодиодную полоску задних фонарей. Похожим образом оформили и переднюю светотехнику.

Интересная деталь – динамичный силуэт модели. Благодаря такому решению у кроссовера получился спортивный эффектный стиль. По сравнению с концептом внешность машины почти не изменилась.

В движение кроссовер приводит электромотор мощностью 272 л.с. Запас хода Toyota bZ5 – около 500 км. Цена Toyota bZ5 2025 года – от 18 000 долларов.

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