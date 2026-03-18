Новый кроссовер Porsche заменит Macan: что о нем известно

Кроссовер Porsche Macan получил полностью электрическую замену. Но рынку нужны бензиновые автомобили. Именно такой SUV готовят в компании, он станет самой дешевой моделью производителя.

Уже примерно известно, каким будет этот автомобиль. Как рассказывает Motor1, несмотря на использование агрегатов других брендов внутри концерна Volkswagen, в компании отмечают, что новинка окажется настоящим Porsche.

Также внимание акцентируют на том, что новый Porsche не будет называться Macan и получит полностью новое имя. Пока проект известен под внутренним названием Porsche M1.

Над новой моделью уже активно работают. В качестве основы выбрали новый кроссовер Audi Q5. Тестовые прототипы уже отправились на дороги.

Прошлый бензиновый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Ожидается, что новый кроссовер Porsche получит V6 и плагин-гибридную силовую установку, а в базовом исполнении даже появится 4-цилиндровый двигатель.

