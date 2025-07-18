Subaru удивила всех новым недорогим кроссовером. Фото

Subaru, как всегда, чувствует себя отлично в сегменте SUV. И японский производитель уже рассекретил еще один кроссовер, которым всех удивил. Новинку показали на фото и сообщили подробности.

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Новая модель Subaru Uncharted 2026 года – это на самом деле кроссовер Toyota C-HR BEV, который рассекретили ранее в полностью электрическом исполнении. Об автомобиле рассказывает Motor1.

Дизайн новой Subaru Uncharted почти полностью достался от Toyota C-HR BEV. Однако здесь изменили оформление передней части и кормы. То есть бамперы и светотехника теперь другие.

Главная особенность кроссовера Subaru Uncharted 2026 модельного года – электрическая силовая установка Toyota. Базовый электрокар Subaru получил один электромотор мощностью 220 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер оснащают двумя моторами мощностью 338 сил. Максимальный запас хода оценивают почти в 500 км.

Ориентировочная цена Subaru Uncharted – от 30 000 долларов. Однако официальная информация об этом появится позже.

OBOZ.UA уже рассказывал про другой недорогой кроссовер Subaru, который уже отправили в продажу.