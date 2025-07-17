Новый экономичный кроссовер Subaru оказался недорогим. Фото

Новый Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года готов к выходу на рынок с привлекательной ценой. Экономичный недорогой автомобиль расширяет линейку японского производителя в самом популярном сегменте.

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Детали стали известны Carscoops. Мощность силовой установки гибрида Subaru Crosstrek составляет 194 л.с. В продаже автомобиль появится с ценой от 33 995 долларов.

На рынок компактный кроссовер Subaru выйдет с новыми оттенками для кузова Sand Dune Pearl и Citron Yellow Pearl. Также производитель подготовил набор 18-дюймовых колесных дисков. Это небольшие изменения в рамках модернизации модели.

Японский производитель, как всегда, чувствует себя отлично в сегменте SUV. В продажу уже отправили новый кроссовер Subaru Forester Hybrid 2025, автомобиль недавно сменил поколение.

Также состоялась премьера нового Subaru Outback 2026 модельного года. Автомобиль увеличился в размерах, получил более брутальный геометричный дизайн и теперь похож на внедорожник, а не на привычный универсал Legacy. Позже у машины тоже появится гибридная модификация.

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