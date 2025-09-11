Недорогой и вместительный кроссовер Kia показали в новом виде

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года продолжит дело прежней модели, которая предлагала недорогую практичность для большой семьи. Вместительный автомобиль показали в новом виде до премьеры.

Новый Kia Telluride 2 поколения скоро полностью рассекретят. Производитель готовит премьеру модели. Уже примерно известно, каким будет этот недорогой автомобиль для семьи. А свой вариант дизайна показали на канале Digimods DESIGN.

Новый Kia Telluride станет намного современнее и в сравнении с предшественником изменится до неузнаваемости. Судя по всему, кроссовер выполнят в совершенно другом стиле. Возможно, определенные черты достанутся от младших моделей Kia. Автомобиль получит геометричный дизайн, который смотрится очень свежо.

Недавно на дороги выехали тестовые прототипы. Однако рассмотреть дизайн помешал темный кожух на кузове.

На рынок новый SUV отправится к 2026 году с бензиновой силовой установкой мощностью около 300 л.с. Будет и гибридный вариант. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – чуть более 30 000 долларов за базовое исполнение.

