Новый дешевый внедорожник Kia удивил своим видом. Фото

Новый дешевый внедорожник Kia Tasman 2025 модельного года всех порадовал своей по-настоящему низкой ценой. Известно, что производитель намерен расширить линейку модели. Первый такой автомобиль попал на фото и удивил своим видом.

Видео дня

Пикап Kia Tasman удивил своим необычным дизайном на фото на странице Kia Tasman Club в Instagram. Автомобиль появился на улице без какой-либо маскировки, хотя в продажу такой вариант еще не поступил.

Судя по всему, это новый пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник выглядит как соперник Ford Ranger Raptor.

Мы видим особые покрышки для бездорожья и увеличенный дорожный просвет. Обратите внимание на грязные колеса – очевидно, что автомобиль тестируют в естественной среде обитания.

Ранее стало известно, что для новой модели Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В дальнейшем линейку расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый внедорожник Opel.