Новый дешевый соперник Duster от Citroen вышел на рынок. Фото

Новый Citroen C3 Aircross 2025 модельного года поступил в продажу после того, как бюджетный кроссовер полностью рассекретили официально. Недорогой соперник Renault Duster привлекает внимание смелым дизайном и разнообразием модификаций.

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Подробности о модели Citroen C3 Aircross сообщает Motor1. Внешность выполнили в современном стиле со всеми актуальными приемами корпоративного стиля французского бренда. Автомобиль выглядит брутально и агрессивно.

Дешевый кроссовер Citroen в длину растянули до 4390 мм. Просторный салон позволил установить третий ряд кресел и предложить модель в семиместной конфигурации.

В движение новый Citroen C3 Aircross приводит гибридная силовая установка на базе бензинового турбомотора объемом 1,2 л общей мощностью 136 л.с. Покупатели смогут также выбрать электрический Citroen е-C3 Aircross на 113 сил (запас хода 300 км) и базовое бензиновое исполнение мощностью 100 л.с. Привод – только передний.

Цена Citroen C3 Aircross 2025 в Европе– от 19 400 евро. Цена в Великобритании эквивалентна 24 000 евро.

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