Новый дешевый кроссовер Volkswagen стал ближе к покупателям. Фото

Новый Volkswagen ID.Cross 2027 модельного года – долгожданный дешевый кроссовер для сегмента электромобилей. Авто стало намного ближе к покупателям, поэтому премьера приближается.

Бюджетный кроссовер VW ID.Cross показали на канале CarSpyMedia. Электрокар выехал на дорожные испытания с готовым кузовом под камуфляжем, но автомобиль почти полностью повторит дизайн недавнего концепта.

Интересно, что при схожих габаритах с Volkswagen T-Cross новинка окажется просторнее и вместительнее внутри благодаря более современной архитектуре.

Электрические силовые установки мощностью 114-208 л.с. являются частью переднеприводной архитектуры MEB+. Запас хода после полной зарядки в топовом исполнении превысит 400 км. Ожидается, что новый электрокар отправится в продажу к концу 2026 года. Цена Volkswagen ID.Cross – от 28 000 евро.

Новинка технически представляет собой вариацию компактного электрокара Volkswagen ID.Polo. Это небольшой автомобиль с длиной 4153 мм, шириной 1794 мм и высотой 1581 мм.

